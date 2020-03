La explicación de Graciela Alfano sobre su tuit por el coronavirus: "No soy una vidente, tengo..."

Hoy ya no existe persona en el mundo que no sepa sobre el coronavirus, la enfermedad que se convirtió en pandemia y que pone en vilo a todo el planeta. Sin embargo, hace ocho años Graciela Alfano la nombró por primera vez y anunció su peligrosidad en su cuenta de Twitter.

En diciembre de 2012, Graciela se hizo eco del Mers, el síndrome respiratorio por coronavirus que se había desarrollado en Oriente Medio y que se la relacionaba con otro virus respiratorio, el Sars. "Confirman casos de nuevo y mortal virus (coronavirus) relacionado con SARS en Medio Oriente Es de la flia de los que causan resfríos", escribió la rubia.

El increíble mensaje se volvió viral en las redes y hasta se convirtió en uno de los temas más comentados del día ya que los usuarios lo tomaron como una premonición de Grace.

Y en una nota con la web de Radio Mitre, la actriz manifestó lo que sintió cuando se enteró que era trending topic y analizó lo que está pasando en el mundo.

“Yo tengo un perfil científico. Me gusta leer publicaciones de cosas científicas. Todo lo que se refiere a la salud. No soy una vidente y me llamó la atención esa información. Que un virus haya matado a alguien”, comenzó diciendo la artista.

En ese sentido, agregó: “Hay que tener cuidado con los virus. Son grandes cazadores. Yo posteaba desde el blackberry y se hicieron distintos comentarios sobre el posteo en aquel momento”.

“El chiste que se hacen son como los chistes de los funerales. Se hacen chistes porque la gente está nerviosa y ansiosa. No hay suficiente información. El coronavirus es una familia de virus que se llama así porque en el microoscopio se le ve como una coronita. A medida que el virus va entrando en distintos huéspedas va mutando. Se va haciendo más fuerte. No hay forma de tomarlo con liviandad. Uno puede no entrar en pánico. Quedense en casa todas las personas que no tengan que salir obligatoriamente”, dijo Alfano

“Es importante tomar líquidos calientes cada media hora porque si lo tenes en la garganta lo matas. No es como cualquier enfermedad que va despacito. Mucha gente va a morir, lastimosamente pero lo grave no es eso. Lo grave es que suceda un accidente y los médicos tengan que decidir quién vive y quién muere”, afirmó Grace.

