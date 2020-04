Qué explicación dio el entorno de Sebastián Ortega sobre la violación de cuarentena y la contravención

El domingo por la noche, en el barrio porteño de Recoleta, el empresario Sebastián Ortega y el ex tenista Gastón Gaudio fueron sorprendidos por personal policial mientras violaban la cuarentena.

Según el informe policial al que tuvo acceso A24.com, el hecho tuvo lugar este domingo, a las 20,30, cuando un efectivo, mientras realizaba un recorrido, se encontró con ellos en la vía pública.

Al notar la presencia del uniformado, ambos "volvieron sobre sus pasos" y al ser consultados sobre las razones por las que se encontraban en la vía pública "no justificaron su permanencia, por lo que se le efectuó la notificación en la vía publica del articulo 205 C.P".

LEER MÁS Gastón Gaudio tras ser demorado por la policía en la calle: "Ni siquiera pude..."

Sorprendido por la noticia, el extenista habló con "LAM" (El Trece) y aclaró qué pasó esa noche. "Yo estaba abajo de mi casa yendo al supermercado chino de la esquina. Ni siquiera pude caminar media cuadra que el policía me hizo subir. Yo no sé nada, yo subí a mi casa. No sé si hizo el acta; no firmé nada", indicó.

Por el lado de Ortega, según informó Gente, el productor había salido a 80 metros a buscar un pedido al supermercado para su madre, Evangelina Salazar, quien vive junto a Palito Ortega a una cuadra de su edificio. Según una fuente cercana, esa fue la segunda vez en 42 días que Sebastián salía a buscar provisiones desde que regresó de Miami, ciudad en la que presentó "100 días para enamorarse" en Telemundo.

Ortega, quien cumple cuarentena junto a su pareja, la guionista y modelo Carla Moure, “salió con guantes y barbijo al supermercado de la esquina. Se encontró por casualidad con Gastón Gaudio, que es su vecino de edificio, y cuando vieron el control policial, decidieron dar la vuelta a la cuadra”. Según relató alguien de su círculo íntimo, se acercó la policía pidiéndoles explicaciones y “Sebastián tuvo que firmar la contravención policial”.

LEER MÁS La policía sorprendió a Sebastián Ortega y a Gastón Gaudio violando la cuarentena