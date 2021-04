La experiencia más traumática de Topa en un trabajo: "Me echaron a los 3 días porque..."

Tras un año de no visitar ningún programa de dedicarse de lleno al cuidado de su hija Mitai, Diego Topa visitó anoche a Jey Mammón en Los Mammones.

El actor y figura de Disney habló de su vida profesional y contó además su experiencia más traumática en un ámbito laboral.

Topa relató cómo fue su paso por un supermercado chino donde solo duró tres días porque no era bueno para cortar el fiambre.

"Fui a hacer la cola para que me tomen la entrevista. Para mí era como un casting, había una cola larguísima. Era en la Paternal, cuando llegué a mi casa en Caseros me llamaron y me dijeron que había quedado", contó.

Y añadió: "¡Duré tres días! Era difícil cortar los fiambres más blandos, yo me iba comiendo los pedazos que salían mal. Me dieron 30 pesos y me dijeron que no vuelva más, me fui llorando".

Recordemos que el 21 de enero del 2020 se convirtió en papá de Mitai gracias al método de subrogación de vientre. “Me cambió todo. Llegó para llenar de amor nuestra vida. Tiene una luz. Es hermosa. Me mira en la tele y me dice ‘papá’. Me reconoce. Uh, el pediatra me dice ‘cero pantalla’… Se está enterando ahora”, relató Topa.

