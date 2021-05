La experiencia paranormal de Patricia Sosa junto a Lucía Galán

Que Patricia Sosa es una persona muy espiritual, es archisabido. Hace años que la cantante relata sus experiencias. Pero en las últimas horas fue más allá y develó lo que vivió junto a su amiga Pimpinela, Lucía Galán, donde comprobó la presencia de su padre muerto.

Sucedió este domingo, en plena charla con el periodista Néstor Dib en su programa 'Común y corriente' (Radio 10), cuando venían hablando de las luces del más allá que suele ver, tanto en su casa de Córdoba -cerca del Uritorco- como en otros lugares. Entre sus relatos, Patricia explicaba que si bien nunca vio un plato volador, ni un marciano, esas luces que suele ver siente que son efectivamente del más allá.

Y para graficar sus dichos, contó la situación que vivió hace tiempo junto a su amiga. "Hace no tanto fuimos con Lucía Galán, en Córdoba, a visitar un señor amigo de ella que es medium, Rubén. Pero fuimos a charlar, no fuimos preguntar nada. Estábamos ahí, y de repente me empezó a agarrar una taquicardia y Lucía me dice tengo un calor que no doy más..." comenzó relato. Fue allí cuando el dueño de casa les explicó que "lo que pasa es que acá hay presencias".

Según las palabras de Sosa, recordando que "nosotras medio que nos cagamos un poco...[este hombre] agarró su maquina de fotos y empezó a sacar fotos. Y de repente, qué aparece en la foto mía: mi papá sentado al lado mío. Y mi papa está muerto".

Para el asombro de todos quienes dialogaban con la cantante así como de los oyentes del programa, al querer saber más del asunto, Patricia Sosa aseguró tener en su teléfono esa foto de su padre. Es "la foto que me sacó él" ratificó. "Entonces el mas allá está mas acá chicos, somos nosotros que no lo queremos creer. Yo tenía a mi papá al lado mío", aseguró una vez más.

Ya hacia el final de su narración, Sosa describió cómo se veía su padre fallecido en la fotografía que lleva con ella en su celular. "Mi papa tenía como un buzo violeta y él, como de 50 años. Porque el señor me explicaba que ellos se muestran de la manera que ellos más cómodos se sienten", y mientras decía esto la comunicación pareció cortarse, como si alguien del más allá no quisiese que continuase develando esta experiencia paranormal. Creer o reventar... Será cuestión de ver la mentada foto.