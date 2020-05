La experiencia de Luis Ventura con el doctor Mühlberger: "Nunca supe qué me hicieron"

El doctor Rubén Mühlberger se encuentra detenido tras un allanamiento en su clínica ubicada en la calle Arenales al 1300.

En el procedimiento policial realizado el jueves por la noche se secuestraron medicamentos y se clausuró el lugar.

Luis Ventura contó en "Fantino a la tarde", América, cómo fue su experiencia en esa clínica.

LEER MÁS: Detuvieron al doctor Mühlberger, el médico de los famosos, y clausuraron su clínica de estética

"Nunca supe qué me hicieron, no me dormí, me durmieron. Siempre me atendió de primera, fue generoso y me abrió las puertas. Siempre fue una persona cordial y consejera", comentó el periodista.

"Empecé a ir una vez por semana por una amiga porque estaba subiendo de peso", recordó Luis.

LEER MÁS: La terrible experiencia de Agustina Kämpfer en la clínica del Rubén Mühlberger

Y comentó: "Un día me cita muy temprano, 8 de la mañana, y nunca me permitió dudar un segundo, como que me entregué".

"Me acosté en una camilla y me tapó los ojos con un tapaojos. Yo no veía. Nunca supe", indicó sobre el tratamiento.