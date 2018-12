Ex productor de "Patito Feo": "Juan Darthés era el lobo feroz y no lo vimos"

"Fue un baldazo de agua fría y encima hay que escucharlo dando vuelta toda la historia", manifestó Diego González, ex productor ejecutivo de "Patito Feo", quien se mostró muy indignado tras la entrevista que dio Juan Darthés en la que tergiversaba en su totalidad la declaración y acusación de violación de Thelma Fardin. , manifestó, ex productor ejecutivo de, quien se mostró muy indignado tras la entrevista que dioen la que tergiversaba en su totalidad la declaración y acusación de violación de





"(Darthés) Siempre fue como un tío mayor para todos, respetuoso y profesional. Era impensado que algo así pasara. En la gira incluso se tenía mucho cuidado", aseguró González.





Según el ex productor "había separación en habitaciones, las chicas y los varones no se cruzaban. Ellas estaban en habitaciones dobles y en los varones variaba. En general, tratábamos de estar todos en el mismo piso y si no, poníamos a un productor por piso para que los chicos no estuvieran solos. Queríamos cuidarlos... Esto nos mató".

Juan Darthés







Además, estuvo presente en varias giras junto al elenco de "Patito Feo", aunque no puntualmente en la de Nicaragua debido a que a mediados de diciembre fue enviado por la productora a otro proyecto.





"No estuve en Nicaragua pero estos días hablamos con mis ex compañeros y todos estamos impactados. Esto era realmente impensado", señaló conmovido y agregó: "Hablamos con otros productores, estamos desbordados. No lo podemos creer. Realmente genera bronca, indignación. Nos quedamos muy impactados".





En ese sentido, González dijo en "Café la tarde" que vio la entrevista a Darthés pero no le creyó: "Me cuesta mucho. Soy padre de nenas y las escucho mucho por eso me cuesta más. Me genera mucha impotencia, bronca... mucho odio. Quiero justicia".