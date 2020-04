La ex del Polaco se reencontrará con su hija Alma

Valeria Aquino, la ex pareja del cantante El Polaco, contó hoy en Instagram que no ve a su hija desde que se decretó la cuarentena.

"Alma está con su papá, le tocaba justo esa semana y nos agarró ahí", afirmó Valeria, un poco desesperada por no poder estar y abrazar a su hija.

"Claramente no me gusta pasar tanto tiempo sin ella y me molesta también no poder comunicarme todos los días con ella", añadió la morocha.

Ante esta situación, Aquino tramitó un permiso a través de la esposa de una amiga y aguarda que sea aprobada.

"Gracias al permiso que pude conseguir por la mujer de un amigo y mis abogados también me dieron una orden donde explicaron la situación. Apenas me sale esta acta yo soy la que puede salir a buscar a Alma y traerla a casa", describió.

"Es triste y difícil para todos. Yo como mamá les puede asegurar que sufrí todo el mes entero sin poder abrazar y ver a mi hija", finalizó.

