La ex del Polaco le metió leña al fuego tras la aparición de las fotos en un boliche con una morocha

El viernes aparecieron unas llamativas fotos del Polaco junto a una mujer en un boliche de Mar del Plata. La que no estaba en el lugar era Barby Silenzi, novia del músico que está embarazada de 5 meses de la primera hija que tendrán juntos.

LEER TAMBIÉN: No era una fan: Habló la joven que se sacó fotos con el Polaco en un boliche y lo complicó

A la bailarina las fotos no le causaron nada, ella afirmó que se trataba de fans y era algo normal. Sin embargo, habló Ayelén -la mujer de la foto- y reveló todo lo contrario: el cantante sí quiso algo más.

“Yo trabajo de influencer en un boliche y el Polaco vino a tocar. Tenía una mesa afuera y nos invitó. Me puse a hablar con él y le pedí una foto para el boliche. Me empezó a hablar de Barby en tono de broma, que no me podía abrazar porque se iba a poner celosa. Justo siento el flash de la cámara, el Polaco se movió y yo me resbalé entonces sale como que lo estoy abrazando”, reveló en un audio que le envió a Tomás Dente, “Nosotros a la Mañana”, El Trece.

La versión de Barby Silenzi parece no convencer demasiado a la ex del Polaco, Valeria Aquino, quien usó su cuenta de Instagram para poner la popular frase "no hay peor ciego que el que no quiere ver".

Por su parte, Barby sigue feliz con el noviazgo y hace pocas horas publicó fotos con su novio lo que da a entender que estas fotos no movieron el amperímetro de la pareja.

LEER TAMBIÉN: Mientras espera la llegada de su hija Abril, El Polaco reveló el gran sueño que está por cumplir a nivel profesional