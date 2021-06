La ex del nuevo novio de Nicole Neumann terminó llorando en su visita a Intrusos

Micaela Álvarez, ex de José Manuel Urcera, el nuevo novio de Nicole Neumann, pasó hoy por Intrusos y dejó mucha tela para cortar.

La historia de amor entre Micaela y José Manuel duró cerca de 6 años e incluyó la convivencia. Hace un mes dieron por terminada su romance y hace pocos días que ella se enteró que estaba saliendo con Nicole Neumann.

Recordemos que la semana pasada, Nicole viajó a Neuquén para conocer a la familia de Urcera y allí se cruzó con Micaela. Mucho se dijo sobre ese encuentro pero la joven aclaró que ella le pidió disculpas a Neumann por haberla hecho pasar un mal momento.

En su paso por el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Micaela afirmó que considera que el romance no va a prosperar porque Nicole tiene hijas y no lo ve a "Manu en una familia ensamblada". Asimismo, la joven dejó una dura frase para Nicole: "Ella tiene la edad de mi mamá".

Micaela se quebró al contar que durante muchos años puso su vida a disposición de él siendo que los primeros tres años lo acompañó a todas las categorías y que los últimos años decidió dejar de ir al autódromo y allí le empezaron a llover mensajes de las infidelidades del muchacho.

"Él me hacía escándalos cuando yo me había ido a Neuquén y salía los fines de semana con mis amigas; él se iba al autódromo y quería que yo me quede encerrada", enfatizó.

Nicole Neumann y José Manuel Urcera blanquearon el romance con una foto

Nicole Neumann y José Manuel Urcera están más enamorados que nunca y el domingo compartieron la primera imagen juntos de manera oficial desde sus cuentas de Instagram.

A través de sus historias, la modelo y el piloto de Turismo Carretera subieron en sus historias la primera foto juntos acompañado de un corazón. Ella lo acompañó mientras practicaba en su moto en un circuito al aire libre.

En "Santo sábado", América, Nicole se refirió a su noviazgo y sobre las declaraciones de la ex de su novio: "Se llama Manuel, le dicen Manu. Mica (Micaela Álvarez Cuesta, ex de su novio) en la vida de otros, en la mía no. Yo no empiezo ninguna relación con nadie que no esté solo".