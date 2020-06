El ex de Julieta Prandi la denunció por "impedimento de contacto"

Julieta Prandi fue denunciada por su exmarido por "impedimento de contacto". Claudio Contardi dice que los hijos de la pareja debían ser trasladados el domingo a su domicilio y que eso no sucedió.

Según una nota publicada por la periodista Fernanda Iglesias en el diario La Nación, el ex de la modelo y conductora declara que no tiene comunicación alguna con los niños y que la modelo y conductora "no responde a las llamadas telefónicas" por lo que desconoce "el bienestar de sus dos hijos" al no tener "ningún tipo de contacto hace una semana".

No es la primera vez que Contardi decide denunciarla. En enero hizo una presentación similar cuando los niños estaban en Córdoba con su madre y por un tema con los vuelos volvieron a Buenos Aires un día después.

Según contó en Radio del Plata Karina Barrio, la abogada de Prandi, "es una denuncia sin fundamentos".

"No una vez, sino varias veces", explicó y detalló cómo era el sistema de visitas. "Los chicos estuvieron un mes con Julieta porque su padre no tenía servicio de internet en la casa donde vive y como ahora las clases son virtuales, no podían hacer sus tareas sin esa herramienta. Sobre todo el mayor, que tiene 9 años. Luego, cuando eso se solucionó, fueron una semana a la casa de Contardi y ahí hubo algunos problemas".

