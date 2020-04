Ex combatiente se emocionó al ver el video de cuando fue a luchar a Malvinas

Hoy, en el ciclo de Guillermo Andino, Miguel Zaraza, un ex combatiente, se mostró muy emocionado al verse joven y en la guerra de 1982.

En el día de los veteranos y caídos en la guerra de las Islas Malvinas, Miguel Zaraza, un ex combatiente, se emocionó en el programa "Informados de todos" al verse en un video de cuando era soldado.

"¿Querés verte más joven y en las Islas?", preguntó Guillermo Andino y presentó el video que le prepararon.

"Me siento mucho mejor que en el cuartel porque ahora he pisado esta tierra argentina que no conocía. Los Patricios estamos muy emocionados de poder pisar esta tierra, esto que es nuestro", dice Miguel en las imágenes de archivo.

Y agrega sobre la relación con los pobladores: "Tengo un montón de sobrinos acá, cuando paso los convido con caramelos y chocolates. Y hasta me dicen tío Michael. Los Patricios ya tenemos compatriotas y los tenemos que querer y cuidar como nuestros propios hijos".

Al volver al piso, Andino le preguntó qué le pasaba al verse y Zaraza contestó: "Me agarra más tierno, más blandito, es la vida. Les pido disculpas", dijo Miguel entre lágrimas.