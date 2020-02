El ex bañero de Marley quiere ser papá: "Estoy buscando un hijo"

Mientras espera ingresar al "Bailando 2020", Leandro Penna confirmó en una entrevista con "El Show del Espectáculo" por AM 1300 La Salada que no ve la hora de formar una familia con su novia, Talita Politta.

En diálogo con Ulises Jaitt se sometió a un cuestionario muy hot en donde contó todas sus intimidades.

Contó que sus momentos más duro fueron sus peleas judiciales con sus ex parejas. También dijo que le mandan videos mujeres tocándose. Confesó que si estuviera soltero saldría con Noelia Marzol, Mica Viciconte, Flor Vigna, Nicole Neumann, Zamolo, Cinthia Fernandez y Sol Pérez. Aseguró que no volvería con Karina Jelinek. Dentro de sus confesiones sexuales dijo que tuvo sexo en un colectivo y que estuvo una semana teniendo sexo sin parar. Contó que no usa ropa interior. Recordó que Flor Vigna no sabía desenvolverse en Combate. Además dijo que Sol Pérez le tiene bronca porque piensa que él la echó de Combate. Habló de los incidentes en Chile. Sostuvo que volvería a ser bañero de Marley.

Lo más importante de su vida privada tiene que ver con la posibilidad de convertirse en padre. "Hace un año y medio estamos con Talita (Politta), una brasilera que vive hace doce años acá", contó.

"Siempre estamos buscando cómo crecer dentro de la relación. Estamos buscando un bebé y cuando Dios quiera vendrá. Cuando uno está en pareja busca proyectarse con esa persona. Hoy estoy muy feliz con Talita y obvio que me gustaría formar una familia, tener hijos y estar más estable en la relación en sí. Igual ahora con proyectos en Argentina", enfatizó.

