El ex amigo de Laurita Fernández la amenazó por Twitter: "No me corras que vas a salir perdiendo"

Pepe Ochoa trabaja en la obra de Antonio Gasalla en Mar del Plata y en el marco del conflicto que hay por la salud del actor estuvo hace unas horas en un móvil de "Los ángeles de la mañana".

Allí destapó la olla de una pelea con Laurita Fernández, con quien mantuvo una íntima amistad hasta que ella inició su historia de amor con Nicolás Cabré.

“Con Laurita no somos más amigos. Yo no tomé esa decisión. Nos fuimos alejando. Hasta que ella estrenó Sugar estábamos muy bien, eramos re amigos. A partir de Sugar no tuvimos más relación. Yo le hablaba, ella no me contestaba y yo soy un tipo que pone a la gente en el lugar que se merece. Si no me vas a contestar más, listo, no somos amigos. Por ahí ella se enojó por algo, no lo sé. Nunca me pude sentar a hablar”, dijo ante la pregunta de Ángel de Brito.

Tras las declaraciones de Ochoa, fans de Fernández comenzaron a criticar su actitud e incluso lograron que #SiempreConVosLau sea Trending Topic.

Después del agradecimiento que hizo Laurita por el apoyo en la red social, Pepe contestó con una especie de amenaza.

“Sos graciosa avalando TANTA violencia. No esperaba menos igual. Lo más gracioso es que no dije más que lo que pasó. No me corras que vas a salir perdiendo”, escribió.

