Una ex y un actual participantes de Bake Off, ¿pueden enamorarse?

Agustina Guz, una ex participante del reality de Telefe, le tiró algo más que buena onda a Facundo Tarditti, quien compite en la actual edición de Bake Off. ¿Se ha formado una pareja?. Tal parece que toda la dulzura de la pastelería de la que hacen gala los participantes del programa a la hora de cocinar se estaría trasladando al ámbito personal.

Porque en muchísimos programas se han formado parejas. Sino recordemos el caso de la conductora de Bake Off, Paula Chavez, con el por entonces productor de ShowMatch, Pedro Alfonso. Así la sommelier de Ramos Mejía que en la edición 2020 quedó en el tercer puesto, Agustina Guz, utilizó la red social Twitter para declararle su amor al participante rubio de esta temporada, provocando una revolución 2.0.

"¿Se puede cocinar rico y tener esos ojos? Parece que sí", twitteó la ex participante de Telefe arrobando a Facundo Taridtti, actual concursante y mencionando el hashtag de Bake Off Argentina como para asegurarse que el mensaje llegue a destino. ¿Qué había cocinado este jueves el estudiante de ingeniería industrial? Una torta de chocolate y nuez rellena de queso crema con dulce de leche y crema de café cubierta con chocolate.

Claro que los usuarios de la red social no tardaron en reaccionar ante semejante piropo 100% directo. Es por eso que Hernán, otro ex participante de Bake Off festejó el mensaje de su amiga con un '¡Palo y a la bolsa!'; mientras que otros usuarios dispararon 'Tire que es por ahí', 'Pilla y generosa la Agus. Le tira tiro y pasa el @ del minito' o 'Llevá un vino y encará'. En tanto, hasta ahora el destinatario del piropazo no se dio por aludido al menos a través de la misma vía.

Pero si reparamos en los posteos de la ex concursante del programa de Telefe, podemos ver que éste no es el primer mensaje destinado a Tarditti. El 19 de septiembre pasado, Agustina ya le había echado el ojo al rubio al postear "Mirá la torta que se mandó Facu ee, no me lo esperaba ni en pedo", aunque en esta primera oportunidad no se animó a arrobarlo.

Actualmente lo que se sabe de la ex concursante de Bake Off es, que junto a Damián Pier Basile, generó un emprendimiento de pastelería que promocionan a través de Instagram (Espacio DeAdos), y también ofrecen cursos de pastelería on line.