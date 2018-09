Evelyn Von Brocke renunció a Kuarzo y Luciana Salazar ocupará su lugar

Evelyn Von Brocke de "Nosotros a la mañana", el ciclo que conduce Fabián Doman por El Trece. Hace unos días, causó sorpresa la partida dede, el ciclo que conducepor





"Dejé el programa porque sentí que cumplí una etapa. Tengo otras propuestas y estoy evaluando... Me gustaría seguir como panelista", le dijo la periodista a PrimiciasYa.com.





Y luego añadió: "No quería despedirme al aire, no me parecía necesario. Fueron dos años increíbles y de mucho aprendizaje laboral y de vida".

Lo cierto es que la semana pasada, se había conocido la noticia de que Evelyn iba a estar al frente de un nuevo programa de espectáculos, producido por Kuarzo, para el nuevo canal de aire que comienza a emitirse desde octubre, NET TV.





El ciclo se llamará "Chismoses", pero en las últimas horas se produjeron algunos cambios en su formación original. Ahora se supo que Von Brocke se bajó del proyecto: "Ella renunció a la productora, no le sedujo el proyecto", le contaron a este portal.





Luciana Salazar para que ocupe su lugar. La modelo estará acompaña por Laura Ubfal y Pablo Montagna. El programa se emitirá de lunes a viernes de 16:30 a 18:30. De inmediato, se pensó enpara que ocupe su lugar. La modelo estará acompaña porEl programa se emitirá de lunes a viernes de 16:30 a 18:30.

