Evelyn Von Brocke: "No hago brujerías, no creo en ese estilo de vida"

Hoy en "el periodistapasó al aire un audio de, la novia dedonde habla de su relación amorosa y le dedica unas palabras a, ex del conductor.

Sobre el final de la emisión, Evelyn, para disipar cualquier sospecha de que aún tiene algún tipo de interés en su ex, declaró: "Doman, lo único que te deseo en la vida es que te dure, vamos a ver si dentro de dos años sigue mandando audios...".

Embed

El conductor recogió el guante e hizo una revelación que causó estupor en el estudio: "Mientras vos no vayas a Pilar a un cementerio a entregar un muñequito mio...", deslizando la teoría de que Evelyn le hacía brujerías.





Charlamos con Von Brocke al respecto y desmintió hacer esos trabajos: "Fabián no dijo que hacía brujerías porque me conoce y no creo en ese estilo de vida. Dijo que yo habría ido a un cementerio a enterrarlo. La realidad es que cuando tenés que terminar una pareja, recurrís a profesionales que te enseñan a soltar a una persona".