Evelyn von Brocke habló de su salida del programa de Doman: "No quería despedirme al aire..."

"Nosotros a la mañana", el ciclo que conduce Fabián Doman por El Trece. La noticia causó sorpresa. Era una de las panelistas que mayor tiempo estuvo en el ciclo.





Desde el lunes, a Evelyn von Brocke no se la veía sentada en su clásico lugar dentro del panel del programa. Por tal motivo llamó la atención su ausencia ya que hace unas semanas se había tomado unas vacaciones.





PrimiciasYa.com pudo confirmar esta mañana que la rubia no seguirá en el programa ya que siente que es "una etapa cumplida". Su lugar será ocupado por Andrea Campbell, quien había ido al programa hace unos días como panelista invitada en el feriado del 20 de agosto.





"Ya es una decisión que venía tomando ella desde junio o julio. Lo habló con la producción e incluso con Fabián. Pero continuó estando y hace unos días se había hablado para que se despida este viernes 31 de agosto, pero decidió irse antes", agregaron las fuentes consultadas.





Evelyn sigue contratada por Kuarzo y tal vez se incorpore a algún programa del canal de cable KZO aunque también tiene una importante oferta para sumarse a otro programa. Ella se había sumado al programa en abril de 2016 y en esa oportunidad le contaba a este portal que iba a ser como "una panelista más, no como la exmujer del conductor".

En diálogo con este medio, Evelyn manifestó: "Dejé Nosotros a la mañana porque sentí que cumplí una etapa. Tengo otras propuestas y estoy evaluando... Me gustaría seguir como panelista".





Y luego añadió: "No quería despedirme al aire, no me parecía necesario. Fueron dos años increíbles y de mucho aprendizaje laboral y de vida".





Karina Jelinek, luego fue el turno de Andrea Taboada, Fernanda Iglesias, Ursula Vargues, Juan Cruz Sanz, Matilda Blanco, entre otros. Cabe destacar que no es la primera vez que se produzcan cambios repentinos en el staff del programa matutino del Trece. Una de las primeras en irse fue, luego fue el turno de, entre otros.