Evelyn Von Brocke habló sobre la separación de Fabián Doman y Maria Laura De Lillo

Fabián Doman se separó de María Laura de Lillo tras tres años en pareja y a uno de la unión civil.

El conductor de "Doman 910", Radio La Red AM 910, e "Intratables", América, junto a su ahora ex mujer, decidieron ponerle punto final a su relación.

Aparentemente los compromisos y horarios laborales incidieron en el desgaste de la pareja. El conductor termina a la noche tarde su programa por América y comienza a primera hora su labor radial.

LEER TAMBIÉN: Fue primicia: Fede Bal firmó contrato y estará en "MasterChef Celebrity"

En plena cuarentena, ambos tomaron la decisión de separarse.

Evelyn Von Brocke, esposa de Doman durante 20 años, habló de la separación. Cuando en el ciclo conducido por Verónica Lozano en Telefe le preguntaron a la periodista por la separación de su ex, ésta contó que se la veía venir. "Fabián me llamó hace tres semanas, tenemos una buena amistad. Somos amigos hoy. Nos consultamos las cosas de los chicos y en esa conversación me pidió un consejo con respecto a algo, y le dije que no lo escuchaba bien. 'Me parece que estás en alguna situación’, le dije y me contestó que me quede tranquila, que estaba bien”, relató la panelista del ciclo de Vero Lozano.

"Era porque quería hacer un cambio de domicilio, me pidió un consejo y se lo di. A raíz de eso me dijo ‘¿pero por qué me estás diciendo esto?’. Le respondí que soy intuitiva. ‘Me doy cuenta, te escucho la voz y no te oigo bien’. Él está casado con su profesión, con su trabajo”, analizó.

LEER TAMBIÉN: Tres actores denunciaron que fueron estafados por la directora Kris Niklison