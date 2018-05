Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Evelyn von Brocke y Sandra Borghi sacaron a relucir algunas supuestas "diferencias" hoy en "Nosotros a la mañana", El Trece.

Entre risas, las panelistas se tiraron algunos palitos al aire. "Perdón Doman, la que te hizo piquete esta semana y no te habló cuando arrancó el programa ahora te chupa las medias...", expresó Von Brocke.

"Esto es pin-pon, pin-pon, cuando sea pin-pon-pum te aviso", retrucó Borghi. Y Evelyn lanzó al instante: "El pum me lo quisiste dar el primer día y estoy hace dos años acá".

"No sos tan importante en mi vida. ¿Sabés cuál es la diferencia entre pedir una pizza y tu opinión? Que la pizza la pido, tu opinión no. El problema de Evelyn es que nunca escuchó", tiró Sandra. (Ver nota) , tiró

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Evelyn quien se refirió a este cruce de comentarios que tuvo hoy con su compañera al aire.



"Siempre hago cosas de verdad, nunca armo un show, me manejo de esa manera, dando mi opinión. Por suerte somos diferentes, eso es lo bueno de la vida, estar en un equipo donde todos somos diferentes. Indudablemente por sus dichos no le interesa mi opinión. En mi caso particular con que le sirva mi opinión al conductor con eso estoy muy tranquila", comentó von Brocke.





"Amo el amor y ella es escéptica de aquellos que puedan apostar al amor, según lo que ella dijo hoy en el programa. Creo que si no te importa la opinión de un compañero donde fuiste convocada como panelista para estar en un equipo, me parece que sería un buen momento para retirarse y buscar otra profesión porque lo nuestro es justamente estar en comunicación, con lo cual la definición no iría con ella", finalizó.