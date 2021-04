¿Evelyn no es Evelyn? ¿Cuál es el verdadero nombre de Von Brocke, la periodista de Intrusos?

La periodista y ex de Fabián Doman reveló hoy cómo es su verdadero nombre.

En medio de las bombas de Intrusos, Evelyn Von Brocke contó cuál es su verdadero nombre.

La noticia sorprendió sus compañeros de programa pero por suerte la ex de Fabián Doman explicó cuál es su nombre real.

"Yo les voy a contar. Fue mi papá a ponerme Evelyn, el del registro le dijo que no, que lo más cercano era Evelia, me pusieron Evelia por tres días, volvió y dijo que lo cambien porque la madre de la criatura se divorciaba", expresó.

Y agregó: "El del registro le dijo que no se puede cambiar, y al final me dejaron Evelina. Pero me llamo Evelyn".

"Yo me llamo Evelyn, no me pueden decir Evelina", reafirmó la panelista.