Evangelina Anderson solidaria: Fuerte acusación de un usuario y aclaración de la modelo

En medio de la crisis sanitaria mundial que estamos viviendo a raíz del coronavirus, Evangelina Anderson tuvo una acción solidaria con una pareja de argentinos que quedó varada en Alemania, sin trabajo y sin la posibilidad de regresar a la Argentina.

La modelo, radicada en Munich junto a su esposo Martín Demichelis y sus tres hijos, recibió un mensaje a través de las redes sociales pidiéndole ayuda.

El mismo le llegó a un posteo que Eva había compartido con una imagen de su cuarentena y los hashtag #quedateencasa #cuarentena #munich.

“Hola Eva. Estoy con mi marido en Munich desde febrero. íbamos a trabajar en un hotel en otra ciudad, pero justo antes de viajar nos avisaron que cerraba por el covid19. No tenemos lugar fijo y nuestros ahorros se están terminando. Así que decidimos volver a Argentina y probar suerte en otro momento. No tenemos pasajes de vuelta y recién el 13/04 se puede comprar por Aerolíneas. El pasaje desde Munich es carísimo y no sabemos si lo pueden cancelar porque tiene escala a Madrid. Ya hablamos con el consulado y mandamos nuestros datos. No sabemos qué hacer!!!”, le pidió Andrea Peronini, desesperada por no encontrar la solución a su situación.

“Vengan para casa que los ayudamos. Tranquilos. Pasame un número de teléfono para comunicarme con vos por favor”, le contestó Anderson, con un gesto digno de remarcar.

Tras el ida y vuelta de Eva con la argentina en Munich, un tuitero cuya cuenta es @polmccarne, puso una serie de capturas en un hilo donde vincula anteriormente a Evangelina con esta persona.

"Esa Andrea es la misma a la que ya le regaló unas (zapatillas) Balenciaga. Lejos de desconfiar de esto porque amo a Eva, siento que acá hay algo raro. Lorna investiga", escribió Pablo y mostró una captura del momento donde Anderson le regala un par de zapatillas.

Más tarde, precisó: "Se puede ver en esta caputura que el usuario de Andrea antes era Kananzoe88, un usuario que no solo ahora no existe, sino que se puede ver que cambió el arroba a Andreaperonini… (Eva) no solo se estaría comentando su propio perfil si no que también andaría comentando en fotos de chismesdeker cosas en contra de Jimena Barón y Wanda".

Por último, el usuario, de nombre Pablo, asegura que esa cuenta está vinculada a un teléfono que arranca con el +34 (España) por lo que difícilmente podría ser de una persona que abrió la cuenta en la Argentina.

El descargo de Evangelina

Todo este revuelo por lo expuesto por el usuario y por notas que empezaron a hacer circular portales colegas, generó la reacción de Eva que salió a hablar del tema.

"No puedo creer hasta dónde llegaron por una respuesta que le di a alguien que me pedía ayuda y que nunca más se contactó conmigo. Era más fácil preguntar, ¿no? Honestamente no me fijo los nombres de los usuarios de mis seguidores. Siempre respondo a la mayoría, así lo hice con esta persona", escribió Eva en una storie.

Y agregó: "No quería darle entidad a todo esto porque no me el momento, pero veo que hay gente con mucho tiempo libre y ganas de seguir con esto. Simplemente no sabía que esa persona me estaba mintiendo. La verdad una actúa de buena fe y hay gente que utiliza el tiempo para inventar cosas, para burlarse o herir a los demás. Trato de verle el lado positivo como hago siempre, pero esta vez sí que me cuesta, eh. Claramente tengo una vida de la cual ocuparme y no estoy para preocuparme por tonterías y por eso me molesta que me las adjudiquen. Las conjeturas que hicieron después son cosa de cada quien".