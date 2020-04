Evangelina Anderson contó cómo implementa la alimentación de su familia al ser vegetariana

Evangelina Anderson comentó cómo lleva adelante la alimentación de su familia al ser vegetariana.

La modelo detalló en un posteo de Instagram que eso es una decisión personal y que tanto a su marido como a sus tres hijos (Lola, Emma y Bastián) les cocina carne y que no incidiría en la decisión de sus hijos de qué comida consumir.

"Bueno, aprovecho este posteo, para responderles a muchos de ustedes que me preguntan sobre nuestra alimentación", comenzó su aclaración Eva, ante algunas preguntas que le hacían sus seguidores.

"Como algunos ya saben, soy vegetariana desde que era bebé. Nunca en mi vida comí carnes rojas, ni pollo, ni pescado. En casa de mis padres todos comían pero yo siempre la rechacé", explicó la rubia instalada hace tiempo en Munich, Alemania.

Y profundizó: "En cuanto a mis Demis les cuento que nunca pretendí desanimarlos a comer carne, ni pensé empujarlos a eso. Yo voy a seguir cocinando y ofreciéndoles carne, explicándoles con naturalidad cuando sea necesario de dónde viene, igual que les explico cómo se producen los huevos, de dónde salen los duraznos o los tomates".

"Lo de ser vegetarianos o no es una decisión que ya tomarán ellos si quieren cuando lo sientan, aunque ya me preguntaron: “mamá, por qué nunca comes carne?”. Y yo les expliqué con coherencia, igual que respondo a muchos adultos que me lo plantean. Es mi decisión personal y no quiero convencer a nadie. Siempre respeto la decisión de cada uno", fundamentó la mujer del ex futbolista.

Y cerró: "En mi opinión, mientras los chicos sean criados con amor y con hábitos saludables, la decisión es exclusiva de los padres que siempre intentamos hacer lo mejor para ellos. #cuarentena #quarantinewithkids #vegetarian #vegetariano".