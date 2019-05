Evaluna, la hija de Ricardo Montaner: "Siempre digo mi apellido con mucho orgullo"

Este lunes, se estrena "Club 57" en la pantalla de Nickelodeon Latinoamérica a las 20, y más adelante también se verá por Telefe.





Evaluna Montaner, la hija de Ricardo, cuenta la historia de Eva y su hermano Rubén, quienes por accidente viajan al año 1957.





Quienes completan el elenco protagónico son Riccardo Frascari, Carolina Mestrovic, Laura Rosguer y Fefi Olivera. La banda de sonido estará a cargo de Ricardo Montaner, junto a sus hijos, Ricky y Mau, Camilo Echeverry y la propia Evaluna.





La serie se grabó en los bellísimos paisajes de la región de Puglia, en la costa de Italia, y luego continuó en Miami.





En "Club 57", Eva (el personaje de Evaluna) se transportará de manera accidental al año 1957. Lo hará junto a su hermano Rubén (interpretado por el colombiano Sebastián Silva). Y los dos buscarán la manera de regresar al presente hasta que surgirá un inconveniente: en ese nuevo tiempo Eva se enamorará de JJ (el italiano Riccardo Frasari). Y entre aventuras, baile y música, tendrá que dirimir entre el amor y su vuelta a casa.





-Cuenta regresiva... ¿Cómo se vive la previa al debut?





Estoy muy contenta. Hemos trabajado mucho en este proyecto y ver que sale en pantalla es una emoción muy grande.Hace como tres años grabamos el piloto y esperamos dos años para empezar a grabar la serie. Hace seis meses que venimos grabando.





-Cómo te sentís al ser tu primer protagónico...





Arranqué mi carrera como actriz hace siete años en Nickelodeon, con una serie llamada Grachi. Luego tomé clases de actuación en Los Ángeles y en Nueva York. Creo que de alguna manera ya me estaba preparando para esto... Y creo que no estoy donde estoy sólo porque mi papá tiene buenos contactos. De todas maneras, siempre digo mi apellido con mucho orgullo: me encanta que la gente sepa que soy hija de mi papá. Él es una persona tan buena que me siento mucho orgullo de ser su hija. Lo quiero mucho, como a mi mamá y hermanos. Somos una gran familia.

-Qué cosas hay en común con tu personaje...





Tenemos muchas cosas en común, empezando por el nombre. Eva es muy divertida, inteligente y le encanta la ciencia. Cuando llega a los años '50 quiere volver a la actualidad, pero después de un tiempo se enamora de un chico y por eso ya no se quiere ir y busca la manera de quedarse. Pero cualquier cosa que haga en el pasado hace que cambie algo en el futuro.





-¿Qué se siente ser figura de Nickelodeon y también de Telefe?





Me emociona mucho ser parte de un canal tan lindo como Nickelodeon y también de Telefe, un canal muy familiar para mí. Además un canal muy importante, líder en Argentina





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

