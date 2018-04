Eva de Dominici y su fuerte descargo tras defender a Juan Darthés

" Hace unos días me metí en un quilombo que no sé ni como entré y, si hubiese sabido que lo que estaba a punto de decir iba a generar otra guerra, no hubiera hablado. No quiero formar parte del circo 'Eva contra tal', 'Eva destroza a uno y defiende al otro' porque esa no fue mi intención", arranca el texto.

No quiero formar parte del circo 'Eva contra tal', 'Eva destroza a uno y defiende al otro' porque esa no fue mi intención. No me pone contenta ni triste que me digan 'Yo estoy de tu lado' o 'Yo estoy del otro'. Está muy alejado del mensaje que intenté dar pero acepto mi responsabilidad porque, si algunos entendieron eso es porque no me expresé bien.

Y sí, tengo 22 años y mucho por aprender". Elegí contar una de las situaciones que había vivido que no habían sido agradables para ponerla como ejemplo de mi experiencia personal, y sabemos que si hubiera contado exactamente lo mismo pero al revés, hubiera sido 'Otra situación de violencia de él hacia una mujer' y lo que yo estaba contando hubiera sido tomado de otra forma. No nos pongamos caretas porque sabemos que es así.

Pero de todas maneras, yo me equivoqué. Hablé desde el corazón, desde mi impulso y mi verdad y sentí que no tenía que mentir porque a continuación iba a hablar de manera objetiva y decir lo que creía que estaba bien y mal. Es decir, podés creerle a una mujer (siempre dije que creía) más allá de tu experiencia personal, en el momento pensé que lo estaba dejando claro pero me equivoqué.

Lo que dije hizo que se mezcle todo un poco más y que se entienda lo contrario y por eso me arrepiento, porque las experiencias personales no suman a esta causa que va más allá de este caso. El cambio que estamos haciendo es maravilloso, que alcemos la voz y que se nos escuche, que podamos 'curarnos' del machismo en el que fuimos criados, que se legalice el aborto (porque las y los que estamos a favor sabemos que lo vamos a lograr) entre muchas otras cosas, es algo que unos años atrás ni hubiéramos imaginado, y eso es emocionante.

Pero para mi punto de vista la violencia y la soberbia no ayudan al cambio y se contradice con lo que pedimos, no siento que sea la manera, que no se pare de condenar a alguien, que pidan su cabeza. Y la agresión entre nosotras mismas, chicas, no convirtamos en eso que queremos erradicar.

La agresión que recibí en respuesta a una opinión que di con tanto respeto me sorprendió " . Que una persona me descalifique con un argumento tan bajo y careta como el de no haber leído un libro. Después, me corrija una oración cuando ella misma escribe con errores de ortografía y esa misma oración en la que corrige está escrita para el tuje.

Que esa persona se defienda de haber dicho que algunas mujeres merecen violencia doméstica diciendo que es un chiste de hace mucho (2010) quitándole peso y responsabilidad cuando lo que ella no para de condenar es del año 2012, que me denigre y se burle de mí por no estar de acuerdo con algunas cosas (porque a pesar de algunas diferencias, tenemos pensamientos en común y formamos parte de la misma lucha desde lugares diferentes)...

Para mí fue todo tan bajo y desagradable que me quiero matar por haber sido parte de eso. No puedo ni creer cómo pude haber contestado. Pero ya está. Lo hecho, hecho está. Que hay un machismo espantoso instalado en una gran de la sociedad, eso no lo podemos negar. Y que estamos cambiando todo lo positivo que está pasando es hermoso y formo parte de eso.

Pero que no haya espacio para la reflexión, que nos matemos con palabras entre nosotros (y entre nosotras mismas), que no se pueda contestar con respeto a pesar de pensar distinto... No, no apoyo eso. Creo firmemente que esa no es la manera. Me alegra que tanta gente haya entendido mi punto de vista, algunos estando de acuerdo y otros no. Pero estoy escribiendo esto para los que me pidieron que aclare porque no entendieron me hago cargo.

No quiero que estén de acuerdo porque tenemos derecho a pensar distinto, pero sí que se entienda lo que quise decir. Y quiero agradecer a esas personas grosas que respeto y admiro por su talento, sus logros y su manera de pensar que se comunicaron conmigo para darme su apoyo. Fue una grata sorpresa y me siento agradecida por eso, porque me dieron ánimo. De todo se aprende.

Como siempre, agradezco el espacio pero no me voy a sentar en ningún programa a hablar de este tema porque no me corresponder y no suma. Ya perdí bastante tiempo por haberme metido en algo que no me corresponde, y me quiero cortar los huevos que no tengo. Pero aun así todos tenemos derecho a opinar con respeto sin que nos quieran callar y/o denigrar.