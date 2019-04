Eva De Dominici dio detalles de la terrible situación de acoso que sufrió con un director de cine

Eva De Dominici conmovió con su historia en "PH" (Telefe), donde contó que un director de cine la acosó cuando ella tenía 16 años. Y dio detalles tremendos acerca de lo sucedido. Una vez más,conmovió con su historia en, donde contó que un director de cine la acosó cuando ella tenía 16 años. Y dio detalles tremendos acerca de lo sucedido.





"Me dijo que me iba a llevar a una clase de meditación para la película y le contesté que le tenía que preguntar a mi mamá. Él la llamó y le dijo que después me llevaba a casa", comenzó la actriz con su relato.





Y agregó: "Estacionó el auto y sacó una bolsita, una lapicera y empezó a tomar cocaína. Y me empezó a insistir. Fueron dos horas en las que estuvo insistiéndome para que tomara. Me dijo que era 'alita de mosca', que no era cocaína".





La actriz fue más allá y recordó que "también me dijo que me quería sacar unas fotos en tetas porque tal vez las tenía que usar en la película. En ese momento no me parecía tan raro, aunque ni loca me iba a sacar la foto".





De Dominici prefirió no revelar el nombre del director en cuestión, aunque aclaró que "ya está muerto". Mirá el video: