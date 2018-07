Eva Bargiela, una de las últimas famosas confirmadas para el "Bailando 2018": "Es un honor que..."

Cada vez falta menos para el regreso de Marcelo Tinelli y poco a poco se van confirmando los equipos que participarán del certamen.





Con su estreno cada vez más cerca, la producción del Cabezón trabaja en el armado de los equipos para el Bailando 2018. Se espera que dentro de los primeros días de agosto el ciclo más exitoso vuelva a la pantalla del Trece.





Fue Ángel De Brito el encargado de contar, poco a poco, quién sería el bailarín de cada famoso.

Hasta el momento, así está la lista de figuras y bailarines: Flor Vigna y Facundo Mazzei; Diego Ramos y Macarena Rinaldi; Jimena Barón y Mauro Caiazza; Mica Viciconte e Ignacio Saraceni; Sofía "Jujuy" Jiménez y Maxi Buitrago; Gabo Usandivaras y Becky Vázquez ; Julián Serrano y Sofía Morandi; Benjamín Alfonso y Camila Méndez; Marcela Baños y Matías Payen; Soledad Fandiño y Nicolás Villalba; Cinthia Fernández y Gonzalo Gerber; Floppy Tesouro y Conrado Moressi; El Pollo Álvarez y Yamila Ramírez; Anamá Ferreira y Joel Ledesma; Inés, la mamá de Laurita Fernández, con Facundo Arrigoni; Florencia Marcasoli y Lucas Velazco y Antonella Macchi, sin bailarín confirmado.

Y en las últimas horas se supo que también estará Eva Bargiela, la azafata del programa de Guido Kaczka y ex novia de Facundo Moyano, pero aún no tiene bailarín confirmado.





En diálogo con PrimiciasYa.com, la modelo indicó que "no sé mucho la verdad, pero me encanta que me hayan llamado y poder participar en el programa". "Es un honor que me tengan en cuanta, me pone feliz", destacó.