Eunice Castro recordó cómo se enteró de que Jorge Rama salía con Susana Giménez: "Fue muy..."

Eunice Castro es la modelo y bailarina uruguaya que se hizo famosa en nuestro país debido al escándalo en que se vio envuelta junto a Susana Giménez. Recordemos que la morocha era esposa de Jorge Rama cuando él se enamoró de la diva.

Durante el 2005, el divorcio de esta pareja causó gran polémica ya que la relación paralela que Susana tenía con Rama, era de público conocimiento.

En el ciclo “Hay que ver”, Castro fue entrevistada y contó cómo está pasando la cuarentena. Además, recordó con mucho humor ese momento que le tocó vivir, envuelta en un triángulo, entre Su y quien era su pareja.

"En este momento es una experiencia más de mi vida, un recuerdo que me dejó un aprendizaje en lo personal. Pero en ese momento fue muy fuerte porque fue una separación abrupta que no esperaba", confesó Castro.

LEER MÁS Susana Giménez donó zapatos y una cartera para colaborar en plena pandemia

Eunice y Rama se casaron en el 2001, y según dijo la actriz, llevaban una hermosa vida, sin ningún tipo de problemas ni discusiones: "Yo sabía que él tenía una relación laboral con Susana, porque tenían un negocio en común. Pero un día estaba mirando un programa de televisión donde mostraban la tapa de una revista que hablaba del nuevo amor de Susana, y era Rama”, indicó.

Y agregó más detalles: “Yo estaba en la casa que compartía con él. Éramos una pareja normal, casados, no teníamos problemas. Pasó esto repentinamente y él me dijo que no pasaba nada con Susana, que era solamente prensa. Le dije que esa noche no fuera a dormir a casa. Y no lo vi nunca más. Vino alguien a buscar sus cosas y nos separamos enseguida. Nunca tuvimos una charla. No se dio en ese momento y tampoco la pedí después. No volví a verlo nunca más".

También dejó en claro que no conoce a Susana, pero que como conductora la admira mucho: “El tema no fue ella sino la persona que estaba conmigo. El bombazo fue el golpe mediático de mi separación. Si me invitara, hoy aceptaría ir al programa de Susana”, remarcó Eunice.

LEER MÁS Susana Giménez cocinó su primera tortilla en televisión: mirá cómo le salió