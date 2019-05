Eugenia Tobal tajante con el cambio de horario de "Campanas...": "Fue una cagada, se olvidan de la gente"

Eugenia Tobal habló del cambio de horario de "Campanas en la noche" por la pantalla de habló del cambio de horario depor la pantalla de Telefe , ficción que pasó a emitirse casi a la medianoche.





"El cambio de horario fue una cagada, después de eso, pensé que iba a caer mucho, pero la gente la siguió mirando", consideró la actriz y conductora en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.





Y remarcó: "A la gente le gusta, me mandaban mensajes y me decían 'me levanto a las 6 pero no la puedo dejar de ver'".





"Se olvidan de la gente porque el público sí es amante del novelón. No sé cuáles son las cabezas de los canales en estos sentidos", fundamentó Tobal.





Y se refirió entonces a quienes toman las decisiones de cambiar los horarios en las grillas de los canales.





"Se olvidan de la gente, porque el público sí es amante del novelón, del culebrón, de la ficción. Pero realmente no sé cuáles son las cabezas de los canales en estos sentidos", enfatizó quien interpreta a Griselda en la historia protagonizada por Calu Rivero y Esteban Lamothe.





