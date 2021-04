Eugenia Tobal reveló el problema físico que la alejó unos días de las redes sociales

Eugenia Tobal se ausentó unos días de las redes sociales y ella misma reveló el problema físico que la alejó de la virtualidad, descartando que sea algo referido al coronavirus.

"Bueno, este es un mensajito para los que me están preguntando por qué desaparecí tanto tiempo; si tengo covid o qué me pasó. Y no, no tengo covid, tampoco tuve ni nadie de mi familia”, comenzó la actriz su video en Instagram.

Y explicó: "Hace unos diez días me agarré una lumbalgia muy aguda, con un tema en el ciático. Y yo tengo un problema en las lumbares... Así que nada, me agarró muy fuerte y quedé de cama, con muchísimo dolor y con muy pocas ganas de nada. Prácticamente no me podía mover".

"Ahora ya me estoy empezando a sentir mejor y estoy con un tratamiento, así que quédense tranquilos que está todo bien. La familia está bien, Ema está bien y yo me estoy recuperando. Gracias”, cerró contundente la madre de Ema.

