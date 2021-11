Eugenia Tobal publicó un tuit sobre Javier Milei, se armó un enorme revuelo y decidió borrarlo

En medio de la jornada electoral, Eugenia Tobal subió un mensaje a su Twitter sobre el economista Javier Milei, diputado nacional electo por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

"¡Milei es un Rockstar!", expresó la actriz en dicha red social, donde tiene más de 900 mil seguidores.

En pocos minutos, muchos usuarios la criticaron por su frase.

"Un rockstar con seguidores a favor de la esclavitud", "El rock nace como una expresión revolucionaria de la juventud... Milei es un facho, lleno de odio, que arma discursos con fragmentos de libros que escribieron otros, para defender políticas que excluyen a los más desvalidos... ¿Qué dice, señora?", "En el acto de Milei hay banderas nazis y vos pidiendo divertirse", "Que tontos somos, no sabemos divertirnos con un simpático como Milei... no le entendemos el humor a un tipo que reivindica la violencia, negacionista y pro aborto clandestino", fueron algunos de los comentarios que recibió Tobal.

Después de la polémica, la actriz decidió eliminar el tuit en el que comparó al líder del emergente movimiento libertario con una estrella de rock, y publicó otro que fijó en su perfil, que dice: "No me interesa ni hablar ni pelear por política. No lo hice nunca ni lo haré. Lamento que, atreverse a divertirse con algunos comentarios haga que se se vuelva todo tan agresivo".