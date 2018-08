Eugenia Tobal pidió por la salud de su mamá

Eugenia Tobal se encuentra atravesando un difícil momento a raíz de la salud de su madre, quien se encuentra internada en el hospital Piñeiro. se encuentra atravesando un difícil momento a raíz de la salud de su madre, quien se encuentra internada en el hospital Piñeiro.

Este lunes, a través de su cuenta de Instagram, Eugenia compartió un video con el fin de solicitar dadores de sangre para su mamá, Ofelia Saino, que está atravesando un delicado momento de salud.

"La sangre no se puede fabricar, sólo se puede donar. Donando sangre de forma voluntaria y habitual estás ayudando a cambiarle la vida a alguien: te pido por mi mamá y por todos los que están como ella", escribió Tobal, dando detalles de la enfermedad que sufre su madre.

"Generalmente hago este tipo de pedidos para gente que no conozco, pero esta vez me toca hacerlo para mi mamá. Es un llamado a la solidaridad y a la voluntad de aquellos que tengan ganas y que puedan donar sangre. Mi mamá está por atravesar una nueva operación por el cáncer que la está molestando y necesita dadores de sangre de cualquier tipo y factor. Ella se va a operar en el Hospital Piñero y necesitamos una gran cantidad de donantes. Cuanto más sean, mejor. No sólo para que mi mamá pueda operarse y usar la sangre que ustedes le donaran, sino también para los otros enfermos que están también necesitándola. En los hospitales siempre viene bien que haya sangre. Porque, efectivamente, donar sangre salva vidas. Así que muchísimas gracias", cuenta Euge, a quien le deseamos toda la fuerza y nuestros mejores deseos de recuperación para su madre.