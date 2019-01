Eugenia Tobal explicó el por qué de su tuit en apoyo a Arnaldo André

Eugenia Tobal se refirió al mensaje que publicó en Twitter sobre Arnaldo André, tras la visita del actor al piso de "Intrusos", América, en el que contó las diferencias que tuvo en su momento con Nicolás Cabré en ficción. se refirió al mensaje que publicó en Twitter sobre, tras la visita del actor al piso de, en el que contó las diferencias que tuvo en su momento conen ficción.





"Había una página y media en la que mi personaje no decía nada, ni tenía acción. Le propuse al director salir de escena. Me dijo que lo hablara con el apuntador para reasignar una sola línea que tenía", comenzó diciendo. Yo me fui y cuando llegó mi frase, no me encontraron. Ahí, (Cabré) me agarró y me dijo cosas en mal tono adelante de todo el mundo. Me molestó muchísimo. Me pareció una falta de respeto porque no tenía razón y aunque la hubiera tenido creo que lo podría haber dicho en otro momento, por respeto hacia mí", recordó el actor sobre su pelea con Nicolás.





Al respecto, la actriz declaró: "Nunca entendí por qué se armó tanto quilombo. Yo no lo vi ni lo escuché, pero me empezaron a escribir diciéndome que había hablado muy bien de mí y había dicho cosas lindas".





Y agregó: "Además lo amo de verdad (A André) y tenemos una relación hermosa. Me llevó a decirle eso porque lo amo. Después lo llamé para ir a comer y para ir al teatro. No hubo ningún tipo de doble intención ni nada, y las conjeturas que puedan hacer los demás no son problema mío", afirmó en declaraciones a La Once Diez/Radio de la Ciudad.





Respecto del conflicto que André tuviera en su momento con Cabré, explicó: "Ni hablamos del tema, que para mí ya es súper retro. Eso se resolvió inmediatamente después de que pasó lo que pasó, y tenemos una relación de amistad verdadera. Yo soy partidaria de que las cosas se hablan y se arreglan. En las relaciones de pareja, de amistad, en todas".

