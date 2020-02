Eugenia Tobal despidió a su madre con un sentido posteo: "No se puede matar un sentimiento"

Eugenia Tobal está pasando un doloroso momento por la muerte de su madre Ofelia, quien luchó varios años contra el cáncer. Desde Instagram, la actriz y conductora le dedicó sentidas palabras a su mamá para despedirla a unos días de su deceso.

"Cerca, bien cerca. Estoy... en algún lugar estoy. No puedes tocarme así como no se puede tocar el amor... pero si puedes sentirlo. No. No estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro. Estoy en la carita de quien ha nacido", comenzó su movilizante posteo.

Y siguió: "¿Escuchas el eco que se produce cuando ríes? Esa soy yo. Estoy, creeme que estoy. No tan lejos. No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca, a tu lado. Te sostengo cada vez que quieres caer. Te acaricio cada vez que comienza a doler".

"Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura. Estoy aquí. Cerca, bien cerca. No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado", profundizó con dolor.

"Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado... tan sólo me adelanté un poco en el paso... Y volveremos a estar juntas. Cuándo nos reencontraremos, sólo Dios lo sabe. Mientras tanto estaré aquí, a tu lado.Cerca, bien cerca... hasta el último día de tu viaje...", cerró Tobal.