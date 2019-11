Eugenia Tobal contó a qué se deben los moretones en su panza: "Son por los pinchazos de heparina que me doy cada mañana"

Eugenia Tobal se prepara para dar a luz a Ema, su primera hija, fruto de su amor con Francisco García Ibar.

La actriz transita la semana 32 de gestación y en Instagam compartió una serie de tiernas imágenes con un bello atardecer de campo de fondo y una profunda reflexión.

“Aprendí que: no existen los errores, existen las lecciones. Que no existen los problemas, sino las bendiciones. Que no existen los finales, existen las transformaciones. Aprendí que todo es energía y tú eliges dónde la pones”, describió Tobal en una primera foto al natural en medio del paisaje luciendo su vientre.

Y luego en otro posteo comentó: “En un atardecer donde el sol hacia su magia y nosotros solo disfrutamos de ese show. Los momentos mágicos hay que disfrutarlos, así... Simple y genuino, sin más”.

Y ante las marcas que se observaban al costado de su panza, la actriz explicó a qué se debe: “Les cuento que los moretones que ven en mi panza, son por los pinchazos de heparina que me doy cada mañana a las 10 am para que mi beba esté bien”.