Eugenia Tobal apoyó a Arnaldo André luego de sus fuertes declaraciones contra Nicolás Cabré

Eugenia Tobal y Nicolás Cabré finalizó de la peor manera ya que, luego de que la actriz perdiera un bebé, el actor la abandonó y se fue con la China Suárez. Es de público conocimiento que la relación entrefinalizó de la peor manera ya que, luego de que la actriz perdiera un bebé, el actor la abandonó y se fue con la





Arnaldo André recordó en "Intrusos" (América TV) el mal momento que vivió con el actor durante una obra de teatro. "Había una página y media en la que mi personaje no decía nada, ni tenía acción. Le propuse al director salir de escena. Me dijo que lo hablara con el apuntador para reasignar una sola línea que tenía", comenzó diciendo. Esta semana,recordó enel mal momento que vivió con el actor durante una obra de teatro.comenzó diciendo.

Embed







Finalmente, el hecho sucedió cuando él se fue del escenario: "Yo me fui y cuando llegó mi frase, no me encontraron. Ahí, (Cabré) me agarró y me dijo cosas en mal tono adelante de todo el mundo. Me molestó muchísimo. Me pareció una falta de respeto porque no tenía razón y aunque la hubiera tenido creo que lo podría haber dicho en otro momento, por respeto hacia mí".





Como si esto fuera poco, André remarcó que era muy amigo de Eugenia Tobal y que ella se distanció de él por pedido del novio de Laurita Fernández.





Luego de escuchar esta entrevista, Tobal escribió en las redes sociales: "Te amo, Arnaldo, mucho".