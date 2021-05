Eugenia Laprovittola: "Mi mamá me contó que había quedado embarazada de Diego Maradona"

Eugenia Laprovittola, supuesta hija de Diego Armando Maradona, se encuentra en busca de su identidad en la Justicia. Se suma así a los casos de Magali Gil y Santiago Lara.

La joven, nacida en 1995, contó su fuerte historia en "Intrusos", América: "El abogado de Diego Jr. hizo que la causa se demore, las otras partes estaban de acuerdo. Mi causa está bien encaminada", remarcó Eugenia.

"El primero que me llamó fue un periodista. El primer encuentro fue en Estancia Chica y ahí me empecé a acercar. Ni sabía nada, fui como fanática", recordó la joven.

LEER MÁS: Eugenia Laprovittola, citada por la Justicia para saber si es hija de Diego Maradona

Y sobre su historia personal explicó: "Yo tengo mamá y papá del corazón, me enteré hace meses que podía ser la hija de Diego. Mis papás me acercaron los papeles de la adopción. Ellos creían que mi padre biológico era otro, no Diego".

"Ella (su madre biológica) trabajaba en un bar donde Diego iba siempre. Ahí se conocieron y no duró mucho la relación. Ella me contó que ella intentó decirle a Diego que estaba embarazada pero que el entorno la apartó", comentó.

Y enfatizó: "Yo quiero reclamar mi identidad. Después mi parte de la herencia haría lo que quería Diego, donar todo. Yo estoy tranquila, no estoy haciendo mal a nadie. Gente cercana a él (Diego) me dijeron que él sabía".

LEER MÁS: Toti Pasman reveló una interna con Verónica Ojeda: "No voy a meter temas personales, pero no entiendo por qué no me contesta"