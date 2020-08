El estreno de "Mujeres": habló Roxy Vázquez desde su casa tras dar positivo de Covid-19

Roxy Vázquez confirmó desde Twitter hace ya diez días que dio positivo de coronavirus.

"Quiero contar que di COVID positivo en el día de hoy. Tuve cansancio corporal y me fui a hisopar ayer. Hoy me dieron el resultado. Estoy cumpliendo el aislamiento en mi casa. Estoy bien. Gracias por los mensajes y a cuidarse!", señaló la conductora.

Lo cierto es que la periodista estuvo al aire desde su casa en el estreno de "Mujeres", el nuevo magazine del Trece, con Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán y Jimena Grandinetti.

Desde su casa, Roxy, que también forma parte del ciclo, contó cómo está y los síntomas que sintió por el Covid-19. "Fue hace diez días exactamente, el diagnóstico positivo. Yo me venía sintiendo bien, normal, iba a trabajar todos los días, pero tuve como un fuerte dolor de cabeza, así como una cefalea muy marcada que yo no suelo tener", comenzó.

LEER MÁS: A días de debutar, una de las "Mujeres" de Solita Silveyra dio positivo de coronavirus

"Y bueno, llamamos a los médicos, yo estaba al aire en ese momento, en el noticiero de TN a la mañana. Vinieron los médicos, y me dijeron que era una contractura cervical, por malas posiciones, me dieron una inyección con un relajante y me calmó", continuó la periodista.

Y cerró: "Al otro día seguí con ese dolor de cabeza, otra vez muy fuerte, bueno, ahí ya dije voy a consultar, frente a todo lo que está pasando uno tiene la responsabilidad de consultar. Y bueno, ahí me hisoparon, tenía un poquito de fiebre, apenas 37.5°, diagnóstico positivo, me dieron el resultado a las horas, y bueno, acá estoy en casa".

LEER MÁS: Adriana Aguirre y Ricardo García tienen coronavirus