La estremecedora historia de la amiga de Pampita que salvó su vida de milagro en un accidente

Puli Demaría, la mejor amiga de Pampita, preocupó a todos sus seguidores en las redes sociales al contar que había sufrido un grave accidente automovilístico.

Más tardes, en su cuenta de Instagram, la DJ se mostró en una foto usando un cuello ortopédico y un cabestrillo, que sostenía su brazo derecho inmóvil. Muchos seguidores le preguntaron qué le había pasado y ella se dispuso a relatar cómo fue el episodio, que casi le cuesta la vida.

"El día de la Independencia, el 9 de julio, tuve un accidente automovilístico y volví a nacer. A veces, la vida te golpea para que termines de verdad con eso que tanto daño te hace y seas consciente de todo lo increíble que sí tenés", comenzó diciendo a través de una historia en dicha red social.

La camioneta de la amiga de Pampita volcó en un camino de tierra y dio un giro de 360. "Como me dijeron, este es mi renacer real y lo voy a aprovechar porque me dieron la posibilidad de seguir viviendo. Y así será. Terminar duelos cuesta mucho pero también está muy bueno hacerlo", reflexionó.

Por último, Demaría mencionó cuáles fueron las consecuencias físicas que le dejó el impacto. "Tengo una vértebra desplazada, por eso me pusieron el cuello... El cinturón tatuado en mi pecho (me salvó tenerlo puesto) y una clavícula medio herida en el esternón. Me duele hasta el pelo pero estoy muy bien y, lo más importante, estoy viva”, sentenció.