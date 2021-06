Estremecedor relato de Nicolás Vázquez sobre el derrumbe en Miami: "No entendíamos qué pasaba, estamos vivos de milagro"

Tal como se supo en las últimas horas, Nico Vázquez y Gimena Accardi estaban alojados en el edificio que se derrumbó en Miami esta madrugada. Están vivos de milagro o porque el destino así lo quiso. Aquí te contamos el minuto a minuto que vivieron, y cómo lograron salvarse.

Según el relato que el propio Nico Vázquez hizo a través de un mensaje de WhatsApp para llevar tranquilidad, relató que ellos anoche fueron a cenar en su estadía en Miami con un grupo de amigos, entre los que estaba Martín Bossi, lejos del edificio. Como no son de salir y volver tarde, regresaron a la 1.20 de la madrugada. Y allí, aunque aún no lo sabían, comenzaría la odisea menos esperable por cualquier ser humano.

Ni bien el actor estacionó su auto en la enorme cochera del edificio, él junto a su mujer Gimena Accardi sintieron un crujido, un ruido, pero no lograron identificar de qué se trataba. Así fue que se miraron asombrados sin entender, y salieron. Pero jamás imaginaron lo que estaba sucediendo.

Acto seguido se dirigen a la primera puerta que da al ascensor. Entran allí. Y en una diferencia de 6 o 7 segundos, mientras el ascensor paraba en el lobby, comenzó a moverse todo junto con un estruendo y una polvareda enorme. "Fue lo más parecido a una película", aseguró Nico Vázquez aun shockeado.

Allí fue cuando, junto a las 3 o 4 personas que estaban en el lugar, salen corriendo hasta llegar a la vereda. Allí se dan cuenta que algo pasa, "que se había caído parte de lo que era el estacionamiento, con muchos autos hundidos, con alarmas sonando", relató el actor (VER EL SEGUNDO VIDEO).

"Gime me hace caer en la cuenta de lo cerca que estuvimos de no contarlo", explicó el Nico en un audio que hizo llegar a los medios. En ese momento comienzan a alejarse del lugar caminando hacia atrás, tomados de la mano. Y ahí es donde se derrumban los 12 pisos. Se derrumbó en 2 partes, momento en el cual los invade una nube de polvo. Estaban uno al lado del otro, y no se podían ver, recordó Vázquez entre sollozos.

Ese es el momento en el que comienzan a correr desesperadamente y Gimena tuvo la mala suerte de chocarse de frente con una palmera, por lo que le quedó toda la frente muy hinchada y le salió un huevo casi de manera instantánea. Nico se asustó al ver tanta sangre, pero los vecinos rápidamente salieron a auxiliarlos. Segundos después comenzaron a aparecer autos de policía y de bomberos de Miami.

Afortunadamente una persona que estaba allí los pudo llevar a una clínica cerca del Aventura mall, donde le hicieron una tomografía a la actriz para ver si había sufrido algún daño mayor. Por suerte, ella está bien, si bien tiene la frente muy hinchada con un huevo enorme. Ahora Nico Vázquez y Gimena Accardi están en Miami con lo puesto, con todas las pertenencias en el departamento y hablando con cancillería, para resolver su situación.

“Quiero agradecer la preocupación, estamos vivos de milagro. Más que nada el shock y la angustia pasa por lo que sucedió y la cantidad de gente que todavía no apareció. Entre ellos conocidos que estaban en la parte que se cayó. Estamos muy shockeados”, señaló.

