El estremecedor relato del ex "Gran Hermano" Eloy Rivera: "Quise asesinar a mi novia con un cuchillo y estuve preso"

Eloy Rivera ingresó a "Gran Hermano" en el año 2015 después de tener gran repercusión en sus redes sociales siendo una de las figuras de Instagram.

El joven tiene 25 años y decidió hacerse actor porno en México para ganar dinero y poder mantenerse.

En una entrevista que realizó en marzo de 2019 con PrimiciasYa.com, Eloy contó cómo es su actividad profesional. “Yo estoy registrado en Onlyfans.com/eloyriverax, que es como un red social porno. La gente para poder seguirte tiene que pagar mensualmente, en mi caso una tarifa en dólares”, aseguró.

Para él su prioridad siempre fue encontrar la manera de mantenerse económicamente. Sin importarle cómo ni las consecuencias.

“Yo voy subiendo fotos y videos casi todos los días y la gente también me puede hacer pedidos puntuales por privado”, detallaba Rivera al ser consultado por su trabajo.

Y en los últimos días, Rivera sorprendió a los usuarios de las redes sociales al hacer predicciones para el 2020, alejándose por un tiempo de la pornografía.

Entre varios mensajes que subió a su cuenta de Twitter, manifestó: “Maradona va a volver a la Selección y va a sacar a Messi campeón del mundo”. Mientras que otro decía: “Boca Juniors va a salir campeón del mundo 2020”.

Por el lado político y social, se animó a asegurar: “Venezuela sonríe. Llego tu momento, Maduro ya no tiene mas poder. Abracen a sus hijos, sonrían los amo”. “Sebastian Piñera arruinaste Chile. Pero tranquilos hermanos chilenos, llegue para salvarlos y darles luz y fuerzas”.

Este portal se volvió a comunicar tras ver estos sorpresivos mensajes en sus redes y Eloy hizo una fuerte revelación: un impactante episodio de violencia que tuvo con su novia antes de finalizar el 2019.

El ex "Gran Hermano" terminó contando que quiso asesinar a su pareja con un cuchillo, hecho por el cual estuvo detenido por unas horas en una comisaria de Playa del Carmen, en México.

"Sucedió el viernes 27 de diciembre en nuestro departamento. Estábamos discutiendo y tenía que asustarla, ella tenía que sentir el miedo de que iba a morir para poder salvarla de todos los males. Se encerró en el baño cuando me vio que me acercaba con un cuchillo, y atravesé la puerta con el cuchillo. A ella no le pasó nada, solo quería que sienta miedo y yo sentí su miedo", relató.

"Ella se llama Candela, ahora está con con su mamá. Ella no me denunció y me cuidó siempre, piensan que estoy loco con esto de las predicciones que hago. Estuve preso unas horas, me golpearon e hicieron de todo y luego me internaron. Me ataron en una camilla, pero logré desatarme con mis poderes. Decían que tenía un delirio místico como le pasó a Matías Alé. Él nunca estuvo loco, fue real lo que le pasó", agregó.

"Ahora estoy solo y con mi novia estamos distanciados físicamente, pero nos seguimos amando. Ya vamos a volver. Yo dejé de hacer videos pornográficos por ahora, quiero limpiar mi alma y salvar a todos. Todo lo que digo en mis redes es verdad y va a suceder. Tienen que creerme", cerró Eloy en alusión a sus predicciones.

