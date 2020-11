Esther Goris sobre la posibilidad de adoptar: “Yo tiré la toalla, hoy por hoy me arrepiento”

Esther Goris habló en “Jubilados Tv” (domingos 09.00hs por A24) sobre su intento de adopción. En diálogo con Andrea Falcone confesó que se siente arrepentida de haberse bajado de la angustiante lista de espera por la que transitan quienes desean adoptar.

“Debo decir que es un camino muy duro. Te inscribís pero luego, en aquel momento, hasta hace muy poco, otra vez es una ley que se cambia durante el gobierno de Cristina, porque era tortuoso tratar de adoptar a un bebé sobre todo si estabas separada. Yo, en ese momento, ya estaba separada y realmente me tropezaba con realidades... Por ejemplo, me querían dar tres hermanos y la verdad es que yo no podía sostener a tres niños, estaba muy preocupada y tratando de hacer todo para poder sostener a uno. Luego, en algún momento las autoridades de esa institución me dijeron si yo quería adoptar a un adolescente de quince años. Y yo dije: “¡caramba es muy grande!” y la respuesta fue: “nosotros pensamos en el niño. Y les dije: “bueno, entonces no le den una mamá que está sola a un chico de quince años que no tiene una figura paterna””, detalló la actriz.

“Pero lo que ocurre es bastante perverso porque los niños crecen, no se los da en adopción, o bueno, esto era antes, después cambió. No se los daba en adopción, entonces, seguían creciendo en una institución dónde eran un número entre otros chicos y eso hacía que cada vez estuvieran más lejos de la adopción porque las parejas preferían bebés, preferían criarlos... me parece legítimo además, que quieran educarlos desde temprano, darles el afecto que necesitan. En fin, yo tiré la toalla, hoy por hoy, me arrepiento. Si yo hubiera seguido esperando me hubiese tocado la nueva legislación -que está ahora- y que realmente facilita mucho más”, se sinceró Esther.

Por último, la actriz que supo encarnar el mítico personaje de Evita, hizo referencia a las críticas sobre la vacuna rusa que adquirió el gobierno argentino: “Entidades mundiales la están aprobando. No es que nosotros vamos a hacer lo que quiere un Presidente. Yo estoy esperando que salga, sí. ¡Pero lo que fuere! ¡Denme una vacuna de la nacionalidad que fuere!".

