Esther Goris, figura del nuevo film de Tita Merello: "Tuve que desnudarme para trabajar"

5 de octubre llega a los cines de todo el país la película "Yo soy así, Tita de Buenos Aires", film protagonizado por Mercedes Funes, Damián de Santo, Esther Goris, Mario Pasik, Soledad Fandiño y Andrea Pietra, entre otros. Sin embargo, del 1 al 4 de octubre, la cinta se proyectará en el Gaumont y la entrada costará más barata en esos días.





PrimiciasYa tuvo la oportunidad de mantener una extensa entrevista con Esther Goris, una de las figuras de este proyecto cinematográfico nacional, quien reveló sus sensaciones a una semana del estreno en todo el país.

"Siempre que se estrena una película argentina una se pone contenta, pero si participa más aún. Le debíamos a Tita un homenaje, aunque suene una frase trillada. Las mujeres que actúan y dirigen, aportan una mirada diferente. Hay una escena entre Tita y Eva Perón donde jamás se le hubiera ocurrido a un hombre poner a dos mujeres hablando de lo que hablan y de la manera en que lo hablan", manifestó la actriz, de gran trayectoria en cine: participó en 19 películas desde 1983, donde debutó con "Los enemigos".

La artista, que se destacó personificando a Eva Perón en la película homónima de 1996, agregó: "La manera de ver la vida de una mujer, contada por una mujer, es distinto. Estuve viendo a La Novia del Desierto, cuenta la historia de una mujer de 50 años y está presente la sensualidad. Cuentan desde su óptica. En Tita van a ver una historia de lucha, y también una historia de amor. Hay una reconstrucción de época poco frecuente en el cine nacional. El arte es maravilloso".



Será una de las primeras veces que Esther no se tendrá que desnudar en un proyecto cinematográfico.

"Tenía miedo que me lo pidieran en algún momento. Es cierto que casi nunca trabajé vestida. No sé por qué todos deciden esto, explicamelo vos, existiendo los cuerpos que existen... Una autobiografía mía podría titularse 'Una vida artística en topless'", ironizó.

"Ya van a ver el talento que tiene Mercedes Funes, tiene rigor y es una compañera de la hostia. Como tenía que encarnar a una figura que existió, me sentí un poco reflejada, me creía que era mi hija. Con Damián de Santo nos conocemos, creo que con Darín es quien más te hace reír".

Agregó: "Siento que haber trabajado tantas veces desnuda no le quitó respeto que tiene la gente y el medio en general para conmigo. Parece que trabajar vestido o desnudo no importa, sino que se ven otras cosas".

Hace cinco años que Goris no estaba en la pantalla grande. En 2012 integró el elenco de "Dormir al sol". Para completar, nos dijo esto: "Extrañaba hacer cine, y ya extraño de nuevo. Acabo de filmar otra película que se estrenará en 2018, donde tampoco me desnudo, ja. Es la historia de una transexual, pero la verdadera historia de ella. Quien protagoniza eso es ella misma. Me tocó hacer el papel de su mujer. Fue una experiencia atípica y muy intensa".

