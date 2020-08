Esther Goris contó por qué no aceptó la propuesta de "Sex" que le hizo José María Muscari.

El director teatral contactó a la actriz y le propuso sumarse a su osada propuesta artística.

No obstante, Goris en charla con "Intrusos", América, explicó los motivos por los que prefirió no aceptar el ofrecimiento.

LEER MÁS: Verónica Llinás se suma a "Sex": "Yo soy muy pacata aunque no parezca"

"Por qué cuando las mujeres hacemos un desnudo no pasa nada, simplemente se admira la belleza, y cuando se desnuda un varón hay todo un problema", reflexionó la actriz.

LEER MÁS: Noelia Marzol destacó la importancia del baile y escrachó a un hombre que le envió una foto desnudo

Esther contó que charló con Muscari para sumarse al espectáculo pero finalmente no aceptó.

Y agregó: "Gloria (Carrá) está desnuda con su guitarra y su voz y a mí no me parece pornografía, me parece una delicia. Nada más por lo que sugería me iba a dar vergüenza".