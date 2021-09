Estefanía Pasquini relató cómo fue el parto: "No paraba de temblar y llorar"

Estefanía Pasquini se convirtió en mamá con su marido, Alberto Cormillot. A los pocos minutos de la llegada de Emilio, la flamante mamá dio la feliz noticia y aclaró que están todos perfectos.

Y compartieron unas imágenes del bebé a un día de su nacimiento. A través de sus redes sociales, el reconocido médico y su esposa publicaron unas fotografías junto a Emilio recién nacido y mostraron por primera vez la carita del nuevo integrante de la familia.

“Locos de amor por este chiquitito”, manifestó la pareja de Cormillot en su cuenta oficial de Instagram como pie de unas postales familiares de puro amor.

Por su parte, el médico también hizo un posteo desde su Twitter: “Buen día...soy Emilio. Disculpen el apuro pero no podía esperar para nacer”.

Emilio nació el último viernes pasada la medianoche y el mismo Alberto Cormillot lo anunció en sus redes sociales. “Nació Emilio a las 00:05 del 17/9/2021. Esta perfecto. ¡Estefi también! ¡Somos mamá y papá!”, dijo.

Pasquini comentó luego en un posteo cómo fue el momento del nacimiento de su hijo: "Había estado atendiendo por la mañana y la tarde, luego había estado haciendo un vivo, fuimos a cenar y le dije a @drcormi "me duele un poco la panza" era distinto a lo que venía sintiendo... Le conté na mi obstetra quien me dijo, por las dudas anda a hacerte un monitoreo".

"Para ese momento ya había entrado en trabajo de parto, siempre tan precavidos nosotros... Claramente no habíamos salido más que con lo puesto.... Y así fue como a las horas llegó Emilio", añadió.

"Yo no paraba de temblar y llorar y Alberto ahí agarrándome fuerte, haciéndome sentir que todo iba a salir bien, pese a que estaba más asustado que yo. Ahora estoy con los dos amores de mi vida, el que me hacia y hace tener ganas de levantarme todos los días y ahora el que suma a éste sentimiento", siguió emotiva.

Y cerró: "Son las dos personas por las que daría todo, por esas personas donde la racionalidad no cuenta. Esas dos personas que me hacen afrontar lo que sea necesario, las que hacen que no me importe nada por verlos a ellos bien! Son mi vida entera, es por lo que luchamos, es lo que tantas lágrimas me costaron y acá los tengo conmigo. Mi familia".