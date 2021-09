Estefanía Pasquini mostró la última ecografía de Emilio, el hijo que espera con Alberto Cormillot, de 83 años, a días del nacimiento del primer bebé del matrimonio.

"A 10 días de tenerlo con nosotros, con esta eco cerramos. Muchas veces me escriben mujeres preguntando hasta donde? Hasta donde intentar, porque ya están cansadas o perdieron las esperanzas...", comenzó Pasquini su emotivo posteo en Instagram.

"No lo sé, no hay una respuesta, depende de cada pareja o persona que esté en esta búsqueda el "hasta donde" En este proceso pase por días buenos, malos, muy malos, regulares, pero por suerte siempre tuve gente apoyando y ayudando a no bajar los brazos y al mejor compañero de vida que pude encontrar, el cual me recordaba "apretá los dientes y para atrás solo para tomar impulso", profundizó la nutricionista.

Y analizó: "Y aceptar esos días malos, no pelear con ellos ya que solo generaban más malestar, los días malos existen y son parte de la vida. No existe un final sin un comienzo, la luz sin la oscuridad, un ponerse en pie si antes no se ha caído, ni la fuerza si no se busca y ni siquiera las ganas si no hacemos por encontrarlas dentro de nosotros".

"Y como siempre digo, apoyarse en creer en algo, sea de la religión que sea, es muy importante creer que algo nos cuida, nos acompaña y nos va a ayudar a atravesar el camino. Y nunca dejemos que nos digan "no vas a poder" donde está escrito que no vamos a poder?", finalizó.