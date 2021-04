Estefanía Berardi tras su cruce con Mica Viciconte: "Ella se maneja muy cómoda en el conflicto y vive de eso"

La conductora dialogó en exclusiva con este medio tras el tenso reencuentro con su ex compañera en "Combate". "No le fui a pedir perdón", aclaró.

Mica Viciconte se enojó al aire con Estefanía Berardi y le puso los puntos por algunas diferencias que tuvieron al aire años atrás en "Combate".

Fue en la noche del viernes en "Bienvenidos a bordo", ciclo que conduce Guido Kaczka, donde la panelista fue contundente al recordar cosas del pasado.

"Si hay alguien que dice que maltrato, directamente no entra en mi vida, es simple. Ella me dijo que era agresiva... Las cosas como son", indicó enérgica Mica.

"No se puede vivir así, ya fue", le contestó Berardi. Y luego Guido dio paso al juego planteado.

LEER MÁS: Mica Viciconte cruzó a Estefanía Berardi al aire: "Me dijo que era agresiva"

Luego, desde Twitter, Viciconte aclaró: "Puedo trabajar con cualquier persona q no tenga relación porque soy profesional. Pero una cosa no quita la otra".

"Y una cosa más que es lo más importante, los archivos no se borran. Si alguno tiene problema para recordar el conflicto lo busca ahí, si yo discuto con una persona es con fundamento y con verdad", siguió.

Y cerró: "Para todas las que quieran trabajar en el medio se puede llegar laburando sin tener que hacer mierda a alguien sin motivos. Aprendan a valorarse y saber quienes son".

LEER MÁS: Nancy Duré al ver la foto de su padre en televisión: "Me acuerdo del miedo permanente"

Tras lo sucedido al aire, PrimiciasYa.com se contactó con Estanía Berardi quien explicó lo que paso: "Me enteré que estaba Mica cuando llegué, había tenido un cruce una vez y me tiene bloqueda de todos lados, como que quedó todo mal, que es lógico porque salí a contar mi verdad y a ella no le gustó nada".

Y comentó: "Yo la vi y la fui a saludar porque íbamos a compartir grabación varias horas. Me chocó el puño con una cara de or... terrible. Y le dije: che, Mica ya fue. Y me contestó: no voy a hablar con vos".

"Ella en el juego volvió a llevar el tema que para mí ya había pasado. Yo no fui a pedirle perdón, yo sostengo lo que dije y lo sigo pensando. Fui a saludarla para que le demos un corte al tema y miremos para adelante", siguió la conductora.

Y cerró picante: "A mí no me gusta pelear, no soy muy mediática y no me paso por los programas bardeando gente, no me gusta. Mi intención de hablarle iba por ese lado pero ella se maneja muy cómoda en el conflicto y vive de eso, le gusta. Pero no le fui a pedir perdón porque estoy arrepentida, lo que pienso de ella lo sigo pensando".