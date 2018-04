Esteban Prol: "Este personaje es todo un desafío: nadie me reconocía, ni mis amigos"

PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Prol quien se mostró muy entusiasmado con esta jugada propuesta sobre el escenario donde interpreta a una mujer.

"Cuando me convocaron Muscari y la producción de Faroni para Casa Valetina sabía del universo que se trataba. Conocía a todos en el elenco, es como un club de amigos, realmente estoy muy feliz. No sabía cómo iba a terminar todo y qué mujer yo podía proponer para este personaje para que pudiera sumar a la obra", comentó Esteban.

"Lo más difícil de todo fue obviamente subirme a los tacos. Yo había hecho un personaje con unos pequeños tacos, que era Rosita la soltera, en la obra Anda jaleo dirigida por Susana Toscano, que tuvo nominaciones a los Premios Ace. Fue hermoso, pero era una mujer de época. Esta es una mujer mucho más desafiante, combativa y moderna, una mujer totalmente distinta", añadió.