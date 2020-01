Esteban Prol asegura que "Juan Darthés no va a trabajar nunca más"

Entrevistado por Ulises Jaitt en El Show del Espectáculo (AM 1300 La Salada), Esteban Prol se refirió al futuro de Juan Darhés en la actuación luego de las denuncias de acoso y violación que recaen sobre él.

El actor se encuentra a punto de estrenar la obra Que fiesta de Casamiente en el Mood Multiespacio de Villa Carlos Paz. "Estamos con ensayos. Es una obra muy particular donde el espectador es parte: te estamos invitando a un casamiento donde comés, tomás, bailamos, los sacamos a bailar y ven los escándalos de mesa en mesa. Es la primera vez que se hace una comedia interactiva en Carlos Paz, por eso estamos tan entusiasmados. La devolución, en un ensayo que hicimos con público, fue maravillosa. Tiene una historia de lo que uno siente, no juzgar y ser libre", dijo el actor.

Luego, al preguntarle si hay alguien con quien volvería a trabajar, dijo: "No puedo decretarlo. A mí me llaman para un trabajo y el objetivo es sacar adelante el trabajo. Si tengo empatía o amistad es fuera del trabajo".

El periodista indagó sobre Juan Darthés y el actor respondió: "Es imposible trabajar con él en el sentido de todo lo que ha ocurrido: hay denuncias, una víctima". Y afirmó: "No va a volver a trabajar nunca más. Es muy complejo. Lo que yo celebro es que las mujeres hayan salido a decir todo lo que sienten, todo lo que opinan y han padecido por parte de un patriarcado".

Sobre si tuvo la posibilidad de hablar con Calu Rivero, con quien compartió elenco en Dulce Amor, expresó: "No soy amigo de ella. Me la he cruzado en una obra de José María Muscari y buena onda. Nunca pude hablar del tema. Me da pena que la haya pasado mal y yo haber estado al lado y no haber podido generar la suficiente confianza para que me lo pueda compartir. Nos sorprendió a todos cuando nos enteramos".

"No vimos absolutamente nada que me llame la atención. Yo no lo vi, nadie lo vio. Realmente debe haber aguantado mucho y no debe haber querido transmitirlo. Cuando se fue tenía entendido que tenía un viaje. Lamento que la haya pasado tan mal y no haber podido estado tan cerca para contenerla y parar todo", expresó.

Recordemos que en los primeros días de enero, Fernando Burlando, abogado de Darthés, reveló que “Él ha descartado por completo la continuidad en su carrera, pero en cualquier lado”. “Juan piensa que no vuelve más, está muy enojado con la situación. Él pensó que tal vez Nicaragua tenía una justicia, una fiscalía que busque rápidamente", contó el letrado.

Pablo Rago fue imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante por acceso carnal” tras la denuncia que realizó Erika Basile en diciembre pasado, sobre un hecho ocurrido en 2015.

Respecto al tema, Esteban dijo: "Algo había visto. Me da muchísima pena. Esta bueno que una mujer salga y lo diga y que después la Justicia decida. Yo lo que no quiero es condenar antes que la Justicia. En un momento el hombre creyó que podía hacer lo que quería con la mujer. Esto que se critica del feminismo. Fueron años de opresión y de negación", señaló.

Por último, al preguntarle si apoya al colectivo de Actrices Argentinas, manifestó: "Si me pasa algo, me gustaría que me acompañen. Como un organismo nuevo y resistiendo el embate, van a tener aciertos y errores. Sé que hay unas por un lado y otras por el otro. Lo que me gusta es que esto empiece para no terminar. Tenemos que tener encanta más que nunca que cada 30 horas muere una mujer y no se hace nada", cerró.