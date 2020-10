Esteban "el pelado" Trebucq: "Quiero triunfar en la tele"

Esteban Trebucq, de 44 años, desde hace un tiempo perdió su nombre y apellido para volverse popular como “El pelado de Crónica”, canal desde donde conduce todos los días informativos. Y aunque parezca que está hace mil años en la tele no es así: apenas hace tres comenzó su camino frente a las cámaras.

“Empecé a trabajar en la tele en 2017. Crecí mucho porque me apasiona lo que hago”, explicó a PrimiciasYa.com y agregó: “Cuando entre a la televisión por primera vez fue al estudio de A24. Me invitó Rolando Graña a hablar de una investigación periodística que había hecho sobre (Daniel) Scioli. Me llamó y me preguntó si me animaba, le dije que sí pero le pregunté dónde quedaba la tele, no tenía idea”.

La anécdota de su llegada a la pantalla chica desde La Plata la completa con mucha gracia: “Fuimos con mi pareja de ese momento que me acompañó. Íbamos en el auto por Avenida Córdoba fijándonos dónde teníamos que doblar. No tenía GPS ni nada, parece re loco porque pasó hace tres años, pero no estaba acostumbrado a venir a Capital. Cuando estacioné pregunté dónde quedaba el canal”.

Desde ese momento no se fue más. Comenzó a sumar programas como panelista: “Indomables”, también de América, y luego “Nosotros a la mañana”, El Trece. “De ahí me llamó Ariel Said (director de noticias) que es amigo de Graña y para que venga a Crónica”, dijo sobre el lugar donde se convirtió en un ícono de las noticias de la tarde.

“La primera vez que salí al aire me llamó una mujer cuando terminó el programa, yo pensé que me iban a felicitar, pero me re cagaron a pedos porque me había puesto la ropa de Diego Moranzoni… pensé que me había quedado sin trabajo”, contó entre risas.

“Todo pasó muy rápido, incluso en mi vida personal pasaron muchísimas cosas: Nació mi hija Lupe (3), me separé de mi pareja. Dejé toda mi vida y mi laburo en La Plata y aposté a esto porque me gustaba. Yo siempre digo que soy periodista pero ahora puedo sumar que soy conductor de tele. Quiero triunfar en esto”, afirmó.

Sin embargo, confiesa que no ve tele: “No me gusta ver tele, me aburre. Puede ser algo soberbio pero me aburre como presentan las noticias… el equivocado debo ser yo porque a esos los ve más gente… no digo que esté mal pero me aburre. No miro ficciones, no sé quiénes son los protagonistas. El programa que sí me gusta es ´Bendita´, me parece muy elaborado”.

En esta nueva temporada se sumó como conductora a su ciclo “Siempre noticias” a Mariana Diarco. Ambos se acomodaron el uno al otro y, con la producción ejecutiva de Facundo Pedrini (director de contenidos de Crónica) logran liderar muchas veces el rating.

“Yo de Mariana no sabía nada, le dije que me contara su historia, no la google. Ella me contó todo y ahora la quiero el doble de lo que la quería antes”, indicó sobre el pedido que le hizo a la rubia quien le reveló los detalles de su vida. Hace unos días estuvo en su programa el Dipy, el cantante y ex de Mariana, que fue al programa porque ella lo invitó.

“Al Dipy lo quería entrevistar hace mil y vino porque Mariana lo invitó. Ellos se llevan bien, leí que lo acusaban de violencia de género, le pregunté a Mariana y me dijo que no. Yo fui a la fuente así que le creo”, resaltó.

“Me llevo como el cul… con las redes sociales. El 99% de la gente que me sigue me putea”, admite el pelado. “No me gusta tuitear, tengo miedo de que capturen algo y luego lo repliquen fuera de contexto”, explicó.

No es muy difícil corroborar sus dichos, en Twitter -donde tiene más de 10 mil seguidores- él mismo retuitea los insultos y los comentarios de la gente que aseguran que “no lo soportan”.

En la calle el reconocimiento es distinto: “Si voy a Puerto Madero; el cocinero y el camarero me saludan pero quizás el que está en la mesa de al lado no me conoce. Si tomo el micro de Capital a La Plata el colectivero me hace viajar gratis. Viajo en micro, tengo la sube siempre cargada, ahí te reconocen y es gratificante. Me han venido a tocar el timbre a casa para que los ayude con el IFE (Ingreso familiar de emergencia). El que te putea en las redes en la calle no se anima, te dice que no sabía que eras así”.

Algo que sí cambió en su vida fue que empezó a “cuidarse” con los intercambios de mensajes: “Ya no contestó nada. Toda mi vida fui soltero, me escribían en las redes y yo hablaba. Antes si lo hacía pero ya no… si te invita a salir un hombre no sé qué responder y si le digo que no tengo miedo que me digan algo, que se tome a mal mi respuesta”.

“Nunca tuve Tinder, encaré por todas las redes pero ya no. No soy muy ducho con el teléfono, soy bueno hablando. Soy un encarador serial”, reveló.

Pero algo que sí tiene claro el “Pelado” es sus ganas de seguir creciendo en la pantalla chica. “Mi objetivo es triunfar en la tele”, confesó y trató de explicar qué quería decir con eso: “Hacer un programa divertido, entretenido, hacer periodismo… y ser reconocido por lo que digo. Triunfar en la tele es Feinmann (Eduardo) o Víctor Hugo (Morales) que se paran frente a cámara, hablan 20 minutos y la gente los escucha. Eso me parece triunfar, todo lo demás es sí el productor consiguió una buena entrevista, si consiguió un buen móvil”.