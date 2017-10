Esteban Lamothe y su nueva novia: "No tengo ganas de hablar de mi vida privada"

A seis meses de su ruptura con Julieta Zylberberg, Esteban Lamothe se siente preparado para retomar con su vida sentimental y de a poco comienza a mostrarse con quien sería su nuevo amor.

Ella se llama Katia Szechtman (28) y es una actriz del under a quien el galán fue a ver actuar el lunes.

En diálogo con Infama, Lamothe habló de su nueva conquista, aunque no quiso dar demasiados detalles: "No te voy a confirmar ni desmentir eso, sí la vine a ver a ella", expresó el intérprete ante el cronista del ciclo de América.

Y cuando el movilero le preguntó si se "están conociendo", Esteban respondió brevemente: "algo así".

"No voy a hablar de eso, es un momento un poco complicado para hablar de algunos temas, no tengo ganas de hablar de mi vida privada, pero es un momento lindo, hermoso de mi vida", agregó, consultado sobre si él se encontraba bien.

"¿Te podemos ver dentro de un mes en una tapa de revista, de la mano?", insistió el periodista. "Vamos a ver, no sé, si logran sacar la foto sí. Yo no me escondo de nada, tengo re buena onda con ella, la mejor, y nada, cuando me vean con ella me sacarán una foto", respondió él..

"Pero no voy a salir a comer con ella, es una chica que está en otra, no es famosa, no le interesa este mambo de hablar y eso, le da vergüenza, y no tengo ganas de exponerla a ella a eso"

, aclaró Lamothe.

